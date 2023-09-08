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В Азербайджане участвующим в госзакупках предпринимателям будут выдаваться электронные справки

В Азербайджане участвующим в госзакупках предпринимателям будут выдаваться электронные справки Процесс получения справок в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики упрощен для предпринимателей, участвующих в государственных закупках.
Бизнес
8 сентября 2023 г. 17:08
В Азербайджане участвующим в госзакупках предпринимателям будут выдаваться электронные справки

Процесс получения справок в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики упрощен для предпринимателей, участвующих в государственных закупках.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, предпринимателям больше не надо обращаться за этим в налоговые органы.

По информации, предпринимателям в электронном виде будет выдаваться справка об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам, а также случаев неисполнения налогоплательщиком установленных Налоговым кодексом обязательств в течение последнего года.

Обратиться за справкой можно через портал etender.gov.az. Соответствие представленной справки требованиям закона будет проверяться через портал в режиме реального времени.

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