О нас

В Азербайджане у компании аннулирована аккредитация на сертификацию

В Азербайджане у компании аннулирована аккредитация на сертификацию Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила, что ООО AZSERTCENTER, вводя в заблуждение потребителей и субъектов предпринимательства, злоупотребляя предоставленным е
Бизнес
31 мая 2022 г. 11:01
В Азербайджане у компании аннулирована аккредитация на сертификацию

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила, что ООО AZSERTCENTER, вводя в заблуждение потребителей и субъектов предпринимательства, злоупотребляя предоставленным ему разрешением, незаконно выдавало сертификаты соответствия на ряд потребительских товаров, не имея на это полномочий.

Об этом Report сообщили в госслужбе.

Учитывая это, Азербайджанский центр аккредитации (АЦА) аннулировал аттестат аккредитации компании на деятельность по оценке соответствия (сертификации).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda uyğunluğu qiymətləndirən qurumun akkreditasiyası ləğv olunub

Самое читаемое

Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Джавид Гурбанов освобожден от должности председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги
Джавид Гурбанов освобожден от должности председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги"
24 мая 2022 г. 20:40
Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах
Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах
24 мая 2022 г. 17:25
Forbes: Россия оккупировала около 20% территории Украины
Forbes: Россия оккупировала около 20% территории Украины
24 мая 2022 г. 13:17
В небе над Баку кружат турецкие истребители - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВ небе над Баку кружат турецкие истребители - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 мая 2022 г. 18:51
В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел
В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел
24 мая 2022 г. 13:07
Фарид Ахмедов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта
Фарид Ахмедов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта
24 мая 2022 г. 20:46
Военная городская администрация: Российские войска вошли в Светлодарск
Военная городская администрация: Российские войска вошли в Светлодарск
24 мая 2022 г. 16:41
Самир Мамедов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта
Самир Мамедов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта
24 мая 2022 г. 20:44
Зампред: На деоккупированных территориях Азербайджана находится около 100 мечетей
Зампред: На деоккупированных территориях Азербайджана находится около 100 мечетей
24 мая 2022 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi