В Азербайджане у компании аннулирована аккредитация на сертификацию

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила, что ООО AZSERTCENTER, вводя в заблуждение потребителей и субъектов предпринимательства, злоупотребляя предоставленным е

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила, что ООО AZSERTCENTER, вводя в заблуждение потребителей и субъектов предпринимательства, злоупотребляя предоставленным ему разрешением, незаконно выдавало сертификаты соответствия на ряд потребительских товаров, не имея на это полномочий.

Об этом Report сообщили в госслужбе.

Учитывая это, Азербайджанский центр аккредитации (АЦА) аннулировал аттестат аккредитации компании на деятельность по оценке соответствия (сертификации).