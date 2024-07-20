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В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла почти на 7%

В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла почти на 7% В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла почти на 7%
Бизнес
20 июля 2024 г. 13:04
В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла почти на 7%

В январе-июне этого года в Азербайджане стоимость оказанных населению платных услуг выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 5 млрд 832,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 4 млрд 380,7млн манатов или 75,1% принадлежали юридическим лицам.

За отчетный период 1 млрд 244,4 млн манатов платных услуг пришлось на долю государственного, а 4 млрд 588,3 млн манатов - на долю негосударственного сектора.

За 6 месяцев каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на сумму 572,4 маната, что на 47 манатов больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 7 % artıb

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