В Азербайджане стартовал проект "Развитие региональных партнеров"

При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики дан старт проекту "Развитие региональных партнеров".

При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики дан старт проекту "Развитие региональных партнеров".

Как сообщает северо-западное бюро Report, целью проекта является информирование действующих в регионах предпринимателей о возможностях доступа к финансовым ресурсам и механизмах господдержки в этой сфере – льготных кредитах, субсидиях.

Сегодня в Шеки прошла конференция, посвященная презентации проекта. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, более 200 предпринимателей из Баку и Шеки-Загатальского экономического района. Глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров проинформировали о мерах поддержки предпринимателей, в том числе о льготных государственных кредитах, субсидиях.

В рамках проекта "Развитие региональных партнеров" в ближайшие месяцы запланированы образовательные мероприятия в Гяндже, Астаре и Губе.