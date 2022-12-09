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В Азербайджане стартовал проект "Развитие региональных партнеров"

В Азербайджане стартовал проект "Развитие региональных партнеров" При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики дан старт проекту "Развитие региональных партнеров".
Бизнес
9 декабря 2022 г. 14:56
В Азербайджане стартовал проект Развитие региональных партнеров

При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики дан старт проекту "Развитие региональных партнеров".

Как сообщает северо-западное бюро Report, целью проекта является информирование действующих в регионах предпринимателей о возможностях доступа к финансовым ресурсам и механизмах господдержки в этой сфере – льготных кредитах, субсидиях.

Сегодня в Шеки прошла конференция, посвященная презентации проекта. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, более 200 предпринимателей из Баку и Шеки-Загатальского экономического района. Глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров проинформировали о мерах поддержки предпринимателей, в том числе о льготных государственных кредитах, субсидиях.

В рамках проекта "Развитие региональных партнеров" в ближайшие месяцы запланированы образовательные мероприятия в Гяндже, Астаре и Губе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda “Regional tərəfdaşların inkişafı” adlı layihəyə start verilib

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