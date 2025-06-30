В Азербайджане стартап-сертификаты получили 2 субъекта МСП

15:11 Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало еще 2 субъектам МСБ сертификат "Стартап".

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало еще 2 субъектам МСБ сертификат "Стартап".

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, на очередном заседании Совета экспертов, созданного в KOBİA для выдачи соответствующего документа, было рассмотрено 7 проектов, и по 2 из них было принято решение о выдаче сертификата "Стартап".

Сертификаты "Стартап" предоставлены для проектов ООО "İloyal" по платформе управления лояльностью клиентов и цифровым меню, а также для проекта индивидуального предпринимателя Джамиля Мурадова по онлайн-маркетплейсу и службе доставки продовольственных и непродовольственных товаров.

В общей сложности до настоящего времени KOBİA выдало сертификат "Стартап" 215 субъектам МСБ.

Сертификат "Стартап" освобождает субъекты МСБ от налога на прибыль или доход по доходам, полученным от инновационной деятельности, на срок 3 года с даты получения сертификата.