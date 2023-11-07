В Азербайджане срок рассмотрения жалобы налоговым органом увеличивается на 30 дней

Со следующего года срок рассмотрения жалобы налоговым органом в Азербайджане будет увеличен на 30 дней.

Со следующего года срок рассмотрения жалобы налоговым органом в Азербайджане будет увеличен на 30 дней.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Согласно документу, жалобы налогоплательщика или иного должника на решения налогового органа, действия должностного лица налогового органа рассматриваются вышестоящим налоговым органом или его должностным лицом в течение 30 рабочих дней со дня получения данной жалобы. В случаях, когда для установления значимых обстоятельств по жалобе требуется более 30 рабочих дней, срок рассмотрения жалобы может быть продлен налоговым органом однократно на 30 рабочих дней. Подавший жалобу уведомляется о продлении срока рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней.