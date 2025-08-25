В Азербайджане среднее число участников открытых тендеров выросло почти на 8%

О нас

Бизнес
25 августа 2025 г. 12:47
В первом полугодии 2025 года среднее число участников закупок, проведенных методом открытого тендера, составило 4,3, методом запроса котировок - 3,4, в целом же этот показатель достиг 3,7.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднее число участников закупок увеличилось на 2,8 %, в том числе по открытому тендеру - на 7,5%.

По запросу котировок изменений не зафиксировано.

В ведомстве отметили, что рост числа участников обеспечивает равные возможности предпринимателям, способствует расширению доступа к рынку, развитию деловой среды и росту экономической активности.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda açıq tenderlərin iştirakçılarının orta sayı 8 %-ə yaxın artıb

