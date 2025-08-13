В Азербайджане специальные судебные исполнители встанут на налоговый учет по месту деятельности

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Гражданско-процессуальный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс исполнения наказаний, Кодекс о конкуренции, а также в законы "О социальном страховании", "О полиции", "О медицинском страховании", "О нотариате", "О судебных исполнителях", "Об исполнении", "О обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "Об административном производстве", "О прохождении службы в органах юстиции", "О безналичных расчетах" и "О политических партиях".

Как сообщает Report, согласно изменениям, постановка специальных судебных исполнителей на учет в налоговых органах будет осуществляться по месту их деятельности.

Также с них ежемесячно будет взиматься налог с исполнительских сборов (без учета расходов).

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, полученные ими исполнительские сборы будут считаться доходом от непредпринимательской деятельности.