О нас

В Азербайджане специальные судебные исполнители встанут на налоговый учет по месту деятельности

В Азербайджане специальные судебные исполнители встанут на налоговый учет по месту деятельности
Бизнес
13 августа 2025 г. 13:02
В Азербайджане специальные судебные исполнители встанут на налоговый учет по месту деятельности

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Гражданско-процессуальный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс исполнения наказаний, Кодекс о конкуренции, а также в законы "О социальном страховании", "О полиции", "О медицинском страховании", "О нотариате", "О судебных исполнителях", "Об исполнении", "О обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "Об административном производстве", "О прохождении службы в органах юстиции", "О безналичных расчетах" и "О политических партиях".

Как сообщает Report, согласно изменениям, постановка специальных судебных исполнителей на учет в налоговых органах будет осуществляться по месту их деятельности.

Также с них ежемесячно будет взиматься налог с исполнительских сборов (без учета расходов).

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, полученные ими исполнительские сборы будут считаться доходом от непредпринимательской деятельности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xüsusi icra məmurları fəaliyyət göstərdikləri yer üzrə vergi uçotuna alınacaq

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi