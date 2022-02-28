В Азербайджане создаются новые государственные акционерные общества

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики подвела итоги открытого тендера по определению уставного капитала акционерных обществ, которые будут созданы в результате преобразования государственных предприятий, оценке малых

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики подвела итоги открытого тендера по определению уставного капитала акционерных обществ, которые будут созданы в результате преобразования государственных предприятий, оценке малых государственных предприятий и объектов, в том числе движимого государственного имущества, земельных участков, находящихся в государственной собственности, а также транспортных средств, предназначенных для приватизации или сдачи в аренду.

Победителем тендера стало ООО" Экспертный центр опроса", сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Победителю будет выплачено 174,7 тыс. манатов.