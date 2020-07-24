В Азербайджане созданы три новые бизнес-ассоциации

По инициативе и при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики созданы ОО “Ассоциация производителей песка, гравия и камня”, ОО “Ассоциация ювелиров Азербайджана” и ОО “Торговые сети”.

По инициативе и при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики созданы ОО “Ассоциация производителей песка, гравия и камня”, ОО “Ассоциация ювелиров Азербайджана” и ОО “Торговые сети”.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, все три бизнес-ассоциации уже зарегистрированы и начали свою деятельность.

Новые ассоциации созданы с целью поддержки развития соответствующих сфер, продвижения и реализации инициатив в этих секторах, координации предпринимателей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, расширения сотрудничества между ними.