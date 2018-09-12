В Азербайджане создано акционерное общество с уставным капиталом более 700 тыс. манатов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало ОАО Calilabad Demir Beton.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, компания зарегистрирована по юридическому адресу село Узунтепе Джалилабадского района. Ее уставный капитал составляет 722 840 манатов (361 420 акций номинальной стоимостью 2 маната каждая), а законным представителем является Фаттах Мамед оглу Керимов.

Хотя новое акционерное общество было зарегистрировано 25 июля этого года, за 20 дней до этого решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) его ценные бумаги были внесены в листинг в альтернативном рыночном сегменте биржи.