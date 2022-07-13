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В Азербайджане создана платформа самооценивания для предприятий

В Азербайджане создана платформа самооценивания для предприятий Для предприятий, действующих в сфере производства и переработки, создана платформа самооценивания в целях поддержки измерения ресурсоэффективности и бережливого производства.
Бизнес
13 июля 2022 г. 13:34
В Азербайджане создана платформа самооценивания для предприятий

Для предприятий, действующих в сфере производства и переработки, создана платформа самооценивания в целях поддержки измерения ресурсоэффективности и бережливого производства.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана.

Предполагается, что с помощью этой платформы предприятия смогут в режиме онлайн оценить влияние своей деятельности на окружающую среду, эффективность использования воды и энергии, “зеленое управление” отходами.

Предприятия могут оценить ресурсоэффективность и бережливость производства здесь.

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