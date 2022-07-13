В Азербайджане создана платформа самооценивания для предприятий

Для предприятий, действующих в сфере производства и переработки, создана платформа самооценивания в целях поддержки измерения ресурсоэффективности и бережливого производства.
Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана.
Предполагается, что с помощью этой платформы предприятия смогут в режиме онлайн оценить влияние своей деятельности на окружающую среду, эффективность использования воды и энергии, “зеленое управление” отходами.
Предприятия могут оценить ресурсоэффективность и бережливость производства