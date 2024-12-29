В Азербайджане создана первая компания-кластер МСБ

В Азербайджане зарегистрирована первая компания-кластер МСБ - Frutena.

В Азербайджане зарегистрирована первая компания-кластер МСБ - Frutena.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Согласно информации, компания-кластер МСБ будет производить натуральный фруктовый концентрат для использования в производстве безалкогольных напитков на территории Губинского района.

Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Там планируется производить 4 тыс. т яблочного концентрата в год из 28-30 тыс. т яблок. В компанию планируется инвестировать 15 млн манатов, и на начальном этапе проекта будет создано 30 постоянных рабочих мест.

Кроме того, уже определены 10 участников компании-кластера МСБ.

В Бакинском доме МСБ состоялась встреча между председателем KOBİA Орханом Мамедовым и руководством Frutena, в рамках встречи компании был вручен сертификат МСБ-кластера.