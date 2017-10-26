В Азербайджане создана Ассоциация женщин-предпринимателей

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждена Ассоциация женщин-предпринимателей.

Как сообщает Report, ассоциация создана при поддержке Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана.

На состоявшемся в Баку по этому случаю мероприятии выступил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, который рассказал о проводимых в Азербайджане реформах и экономической политике.

Затем выступили президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и исполнительный директор Азербайджанской ассоциации микрофинансирования Жаля Гаджиева.

В заключении был рассмотрен вопрос учреждения Ассоциации женщин-предпринимателей, сформирован состав правления. Председателем правления ассоциации избрана руководитель Бакинской текстильной фабрики Сакина Бабаева.