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    В Азербайджане создана Ассоциация женщин-предпринимателей

    Председателем правления ассоциации избрана руководитель Бакинской текстильной фабрики Сакина Бабаева

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждена Ассоциация женщин-предпринимателей.

    Как сообщает Report, ассоциация создана при поддержке Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана.

    На состоявшемся в Баку по этому случаю мероприятии выступил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, который рассказал о проводимых в Азербайджане реформах и экономической политике.

    Затем выступили президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и исполнительный директор Азербайджанской ассоциации микрофинансирования Жаля Гаджиева.

    В заключении был рассмотрен вопрос учреждения Ассоциации женщин-предпринимателей, сформирован состав правления. Председателем правления ассоциации избрана руководитель Бакинской текстильной фабрики Сакина Бабаева.

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