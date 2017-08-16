В Азербайджане создана Ассоциация производителей и экспортеров хурмы

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По инициативе предпринимателей, занимающихся производством и экспортом хурмы, и при поддержке министерства экономики в Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и экспортеров хурмы.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с этим сегодня в Гейчайском районе при поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), организации Исполнительной власти Гейчайского района состоялось мероприятие с участием около 50 предпринимателей, занимающихся производством и экспортом хурмы в Гёйчае и прилегающих районах.

Выступивший на мероприятии вице-президент AZPROMO Юсиф Абдуллаев отметил, что увеличение производства конкурентоспособной продукции, расширение экспорта в этой отрасли является одним из приоритетных направлений. Было подчеркнуто, что в настоящее время организуются экспортные миссии по продвижению товаров под брендом Made in Azerbaijan на внешних рынках, продукция демонстрируется на международных выставках, создаются торговые дома, поддерживается создание ассоциаций.

Азербайджан является одним из основных производителей и экспортеров хурмы и имеет широкий потенциал в этой сфере. Деятельность Ассоциации производителей и экспортеров хурмы будет направлена на развитие предпринимательства, увеличение производства и наращивание экспорта хурмы.

На мероприятии руководитель компании "Фермерское хозяйство Сираджоглу" Гадир Гусейнов избран председателем правления новосозданной ассоциации.