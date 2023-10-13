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В Азербайджане создана Ассоциация консалтинговых компаний

В Азербайджане создана Ассоциация консалтинговых компаний В Азербайджане создана новая структура, которая будет служить развитию бизнес-среды - Общественное объединение "Ассоциация консалтинговых компаний Азербайджана".
Бизнес
13 октября 2023 г. 15:43
В Азербайджане создана Ассоциация консалтинговых компаний

В Азербайджане создана новая структура, которая будет служить развитию бизнес-среды - Общественное объединение "Ассоциация консалтинговых компаний Азербайджана".

Как сообщает Report, новая ассоциация будет играть важную роль в координации компаний, действующих в сфере консалтинговых услуг.

На первом собрании членов правления состоялся обмен мнениями по вопросам организации деятельности, принятия устава, условий и процедур членства, оказания услуг и другим вопросам.

Было отмечено, что основной целью Ассоциации является повышение уровня профессионализма компаний, оказывающих консультационные услуги государственным и частным учреждениям, расширение возможностей обмена квалифицированными кадрами, повышение конкурентоспособности и качества обслуживания.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Konsaltinqlər Assosiasiyası" yaradılıb

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