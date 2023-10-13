В Азербайджане создана Ассоциация консалтинговых компаний

В Азербайджане создана новая структура, которая будет служить развитию бизнес-среды - Общественное объединение "Ассоциация консалтинговых компаний Азербайджана".

В Азербайджане создана новая структура, которая будет служить развитию бизнес-среды - Общественное объединение "Ассоциация консалтинговых компаний Азербайджана".

Как сообщает Report, новая ассоциация будет играть важную роль в координации компаний, действующих в сфере консалтинговых услуг.

На первом собрании членов правления состоялся обмен мнениями по вопросам организации деятельности, принятия устава, условий и процедур членства, оказания услуг и другим вопросам.

Было отмечено, что основной целью Ассоциации является повышение уровня профессионализма компаний, оказывающих консультационные услуги государственным и частным учреждениям, расширение возможностей обмена квалифицированными кадрами, повышение конкурентоспособности и качества обслуживания.