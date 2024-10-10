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В Азербайджане создан Венчурный фонд с капиталом 4 млн долларов США  

В Азербайджане создан Венчурный фонд с капиталом 4 млн долларов США   11:50
Бизнес
10 октября 2024 г. 12:06
В Азербайджане создан Венчурный фонд с капиталом 4 млн долларов США  

В Азербайджане создан новый Венчурный фонд с капиталом 4 млн долларов США.

Как сообщает Report в рамках Инновационного саммита "INMerge" в четверг в Баку подписан меморандум о взаимопонимании по созданию фонда.

Меморандум подписали председатель Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева, представитель Trendyol в Азербайджане Ирем Йыландил, заместитель исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании Ясин Джалилов и генеральный директор Future Lab при PASHA Holding Фаррух Алиев.

Каждая из сторон выделяет по 1 млн долларов США для формирования капитала Венчурного фонда.

Цель создания фонда - внести вклад в экосистему Азербайджана, а также обеспечить финансовую доступность стартапов и инновативных проектов.

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Версия на английском языке New $4M venture fund established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kapitalı 4 milyon ABŞ dolları olan vençur fondu yaradılıb

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