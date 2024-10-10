В Азербайджане создан Венчурный фонд с капиталом 4 млн долларов США

11:50

В Азербайджане создан новый Венчурный фонд с капиталом 4 млн долларов США.

Как сообщает Report в рамках Инновационного саммита "INMerge" в четверг в Баку подписан меморандум о взаимопонимании по созданию фонда.

Меморандум подписали председатель Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева, представитель Trendyol в Азербайджане Ирем Йыландил, заместитель исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании Ясин Джалилов и генеральный директор Future Lab при PASHA Holding Фаррух Алиев.

Каждая из сторон выделяет по 1 млн долларов США для формирования капитала Венчурного фонда.

Цель создания фонда - внести вклад в экосистему Азербайджана, а также обеспечить финансовую доступность стартапов и инновативных проектов.