О нас

В Азербайджане создан таможенный склад для малого и среднего бизнеса

В Азербайджане создан таможенный склад для малого и среднего бизнеса
Бизнес
7 августа 2024 г. 16:09
В Азербайджане создан таможенный склад для малого и среднего бизнеса

В "Бакинском доме МСБ" создан "Таможенный склад МСБ", призванный облегчить работу субъектов малого и среднего бизнеса в сфере импорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана.

Таможенный склад создан по совместной инициативе Государственного таможенного комитета (ГТК) и KOBİA с целью оперативного оформления товаров МСБ, ускорения и упрощения деятельности в этой сфере. Председатель ГТК Шахин Багиров и председатель правления KOBİA Орхан Мамедов ознакомились с деятельностью склада.

Субъекты МСБ могут воспользоваться возможностями этого склада для товаров, ввозимых в страну через Бакинское главное таможенное управление и аэропорт. Склад занимает площадь 1350 квадратных метров, здесь хранятся малогабаритные товары субъектов МСБ, а их таможенное оформление осуществляется в "Бакинском доме МСБ".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan launches customs warehouse to boost small and medium businesses
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda KOB gömrük anbarı yaradılıb

Экслюзивные новости

Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi