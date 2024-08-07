В Азербайджане создан таможенный склад для малого и среднего бизнеса

В "Бакинском доме МСБ" создан "Таможенный склад МСБ", призванный облегчить работу субъектов малого и среднего бизнеса в сфере импорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана.

Таможенный склад создан по совместной инициативе Государственного таможенного комитета (ГТК) и KOBİA с целью оперативного оформления товаров МСБ, ускорения и упрощения деятельности в этой сфере. Председатель ГТК Шахин Багиров и председатель правления KOBİA Орхан Мамедов ознакомились с деятельностью склада.

Субъекты МСБ могут воспользоваться возможностями этого склада для товаров, ввозимых в страну через Бакинское главное таможенное управление и аэропорт. Склад занимает площадь 1350 квадратных метров, здесь хранятся малогабаритные товары субъектов МСБ, а их таможенное оформление осуществляется в "Бакинском доме МСБ".