В Азербайджане создан реестр банковских гарантий для предпринимателей

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики и Центральный банк Азербайджана завершили интеграцию банковских гарантий в единый интернет-портал государственных закупок (etender.gov.az).

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики и Центральный банк Азербайджана завершили интеграцию банковских гарантий в единый интернет-портал государственных закупок (etender.gov.az).

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, реестр банковских гарантий уже находится в пользовании предпринимателей.

Предприниматели будут предоставлять гарантию тендерного предложения закупающим организациям только в электронной форме через портал etender.gov.az.

Электронизация банковской гарантии создает предпринимателям ряд преимуществ. При проведении открытого тендера посредством электронной закупки сумма гарантии и срок действия тендерного предложения, представленного в электронном виде, будут проверяться в режиме реального времени через портал на соответствие требованиям основных условий тендера. В случае несоответствия при представлении своих предложений грузоотправители (подрядчики) будут иметь возможность вносить коррективы в обеспечение тендерного предложения до истечения крайнего срока подачи тендерных предложений.