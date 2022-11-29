В Азербайджане создан новый венчурный фонд

В Азербайджане создан новый венчурный фонд Caucasus Ventures.

В Азербайджане создан новый венчурный фонд Caucasus Ventures.

Как сообщает Report, фонд имеет восемь акционеров, один из которых - государство.

Совместным решением акционеров руководителем фонда назначен Мамед Керимов, до этого назначения возглавлявший фонд Khazar Ventures.

Выступая на презентации нового венчурного фонда, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сказал: "Этот фонд соответствует национальным приоритетам "Азербайджан-2030". До сих пор финансирование стартапов в Азербайджане осуществлялось за счет государственных грантов, банковских кредитов и, в редких случаях, небольших вложений инвесторов, готовых рисковать. Благодарим PASHA Holding и других участников, поддержавших нас в создании нового фонда".

Министр отметил, что создание этого фонда не решит всех проблем. "Проблемы, существующие в этом секторе, достаточно велики. Они охватывают широкий спектр, начиная от отсутствия инфраструктуры на желаемом уровне и адекватного законодательства, и, заканчивая отсутствием доверия местных предпринимателей к рынку и стартап-культуры. Также отсутствует достаточно конкурентоспособные человеческие ресурсы. Только в этом году мы совместно с нашими партнерами выделили средства на подготовку 650 специалистов. Если учесть, что ежегодное число выпускников университетов составляет около 3 000, то можно констатировать, что наш показатель также является значимым. Одна из важнейших задач, которую мы ставим перед нашими партнерами, заключается в том, чтобы эти кадры были в скором времени трудоустроены".

По его словам, капитал венчурного фонда Caucasus Ventures составляет в общей сложности 11 млн манатов. "Эти средства послужат формированию экосистемы. На презентацию приглашены ректора университетов и руководители крупных холдингов. Считаем, что и они внесут свой вклад в развитие экосистемы, используя возможности, предоставленные законодательством. А главное, этот фонд повысит интерес иностранных инвесторов к нашей стране", - сказал министр.