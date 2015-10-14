​В Азербайджане создается новый отель

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане основана коммерческая организация - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Yeni Dinamo Oteli". Как сообщает Report, отель зарегистрирован 28 сентября этого года в министерстве налогов по адресу Сабаильский район, ул. Зарифы Алиевой, 32.

Законным представителем отеля с уставным капиталом 1000 манатов является Рахметов Вугар Гюльага оглу.

Отметим, что В.Рахметов незадолго до этого зарегистрировал в министерстве налогов ООО “Azərbaycan Supermarket” с уставным капиталом в 1000 манатов.