В Азербайджане создается E-KOB Evi

В Азербайджане завершаются работы по созданию E-KOB Evi.

В Азербайджане завершаются работы по созданию E-KOB Evi.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на I Международном Каспийском инновационном форуме, организованном Caspian Energy Club в Баку.

По его словам, построение цифровой экономики, внедрение инноваций являются приоритетными направлениями для Азербайджана: "В связи с этим инновационные меры, принимаемые в области электронной коммерции, электронного управления, электронных платежей, кибербезопасности, электронной подписи, цифровых решений и других направлений, являющихся ключевым компонентом цифровой экономики, открывают новые перспективы развития в нашей стране, расширяют возможности инновационной бизнес-экосистемы, содействуя использованию созданных продуктов и услуг как частным, так и государственным секторами по всей стране".

Мамедов добавил, что KOBİA, в свою очередь, ведет работу по улучшению бизнес-среды, повышению эффективности системы регулирования, обеспечению адресности различных мер поддержки и беспрепятственного и комфортного доступа к ним предпринимателей: "Хотел бы отметить, что работы по созданию электронной системы - E-KOB Evi, которая будет координировать работу предпринимателей с государственными органами и другими предпринимателями, уже близятся к завершению".