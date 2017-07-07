Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане создается Ассоциация мебельщиков.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров на проходящем сегодня в Баку мероприятии "Повышение роли ассоциаций: обмен опытом между Турцией и Азербайджаном".

Он отметил, что в настоящее время предпринимаются меры по юридической регистрации ассоциации. Возглавлять ее будет Embawood. Замминистра сообщил, что в будущем с Ассоциацией турецких мебельщиков будет подписан меморандум о взаимопонимании.

По его мнению, формирование экспортного потенциала мебели важно как для Азербайджана, так и Турции: "На рынке мебели существует сильная конкуренция. Для развития этой отрасли прилагаются серьезные усилия."

Он также отметил, что производство мебели растет из года в год: "Мы считаем, что это продолжительная тенденция, потому что в Азербайджане сформировались специализирующиеся в этой области предприятия. Кроме того, в стране существуют механизмы поддержки мебельной промышленности".