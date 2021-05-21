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В Азербайджане создадут первый центр по продаже и обмену изделий из золота и серебра

В Азербайджане создадут первый центр по продаже и обмену изделий из золота и серебра В центре будет осуществляться продажа монет и слитков производства AzerGold
Бизнес
21 мая 2021 г. 14:53
В Азербайджане создадут первый центр по продаже и обмену изделий из золота и серебра
Report
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В целях стимулирования рынка ювелирных изделий предусматривается создание первого центра по продаже и обмену золотых и серебряных изделий, производимых AzerGold.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на бизнес-форуме "Ювелирное производство: текущее состояние и перспективы".

По его словам, в центре будет осуществляться продажа монет и слитков производства AzerGold по биржевым ценам, с минимальной маржей: "Кроме того, впервые в этом центре будет обеспечен выкуп слитков, произведенных обществом, в соответствии с текущей ценой золота на мировой бирже".

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes creating first center for sale & exchange of gold, silver items
Версия на азербайджанском языке Zakir İbrahimov: "Qızıl və gümüş məhsulların ilk satış və mübadilə mərkəzi yaradılacaq"

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