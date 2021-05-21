В Азербайджане создадут первый центр по продаже и обмену изделий из золота и серебра

В Азербайджане создадут первый центр по продаже и обмену изделий из золота и серебра

В центре будет осуществляться продажа монет и слитков производства AzerGold

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В целях стимулирования рынка ювелирных изделий предусматривается создание первого центра по продаже и обмену золотых и серебряных изделий, производимых AzerGold. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на бизнес-форуме "Ювелирное производство: текущее состояние и перспективы". По его словам, в центре будет осуществляться продажа монет и слитков производства AzerGold по биржевым ценам, с минимальной маржей: "Кроме того, впервые в этом центре будет обеспечен выкуп слитков, произведенных обществом, в соответствии с текущей ценой золота на мировой бирже". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan eyes creating first center for sale & exchange of gold, silver items