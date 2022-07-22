В Азербайджане создадут новые механизмы для финансирования МСП

В Азербайджане на основе опыта успешных стран будут усовершенствованы механизмы поддержки бизнес-стартапов и инкубаторов, бизнес-проектов по экспортоориентированному производству и услугам.

В Азербайджане на основе опыта успешных стран будут усовершенствованы механизмы поддержки бизнес-стартапов и инкубаторов, бизнес-проектов по экспортоориентированному производству и услугам.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

"В результате будут созданы новые механизмы финансирования для тех, кто хочет начать предпринимательскую деятельность и расширить уже имеющийся бизнес, особенно для малого и среднего предпринимательства (МСП). На этой основе планируется направить 20-30% финансовых средств на поддержку микро -, 35-45% - малых и 25-35% - средних предпринимателей", - отмечается в документе.