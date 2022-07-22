О нас

В Азербайджане создадут новые механизмы для финансирования МСП

В Азербайджане создадут новые механизмы для финансирования МСП В Азербайджане на основе опыта успешных стран будут усовершенствованы механизмы поддержки бизнес-стартапов и инкубаторов, бизнес-проектов по экспортоориентированному производству и услугам.
Бизнес
22 июля 2022 г. 12:56
В Азербайджане создадут новые механизмы для финансирования МСП
Ильхам Алиев

В Азербайджане на основе опыта успешных стран будут усовершенствованы механизмы поддержки бизнес-стартапов и инкубаторов, бизнес-проектов по экспортоориентированному производству и услугам.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

"В результате будут созданы новые механизмы финансирования для тех, кто хочет начать предпринимательскую деятельность и расширить уже имеющийся бизнес, особенно для малого и среднего предпринимательства (МСП). На этой основе планируется направить 20-30% финансовых средств на поддержку микро -, 35-45% - малых и 25-35% - средних предпринимателей", - отмечается в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda KOB-ların maliyyələşdirilməsi üçün yeni mexanizmlər yaradılacaq

Экслюзивные новости

Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi