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В Азербайджане создадут электронную базу данных по проектам государственно-частного партнерства

В Азербайджане создадут электронную базу данных по проектам государственно-частного партнерства В соответствии с новым законом "О государственно-частном партнерстве" в Азербайджане уполномоченный орган создаст электронную базу данных о проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.
Бизнес
28 октября 2022 г. 13:25
В Азербайджане создадут электронную базу данных по проектам государственно-частного партнерства

В соответствии с новым законом "О государственно-частном партнерстве" в Азербайджане уполномоченный орган создаст электронную базу данных о проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Общественность, официальные лица и банки будут знать, какие государственно-частные проекты реализуются. Кроме того, раз в год будет готовиться отчет о состоянии проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələrinə dair elektron məlumat bazası yaradılacaq

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