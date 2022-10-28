В Азербайджане создадут электронную базу данных по проектам государственно-частного партнерства

В соответствии с новым законом "О государственно-частном партнерстве" в Азербайджане уполномоченный орган создаст электронную базу данных о проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

В соответствии с новым законом "О государственно-частном партнерстве" в Азербайджане уполномоченный орган создаст электронную базу данных о проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Общественность, официальные лица и банки будут знать, какие государственно-частные проекты реализуются. Кроме того, раз в год будет готовиться отчет о состоянии проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства", - отметил он.