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    В Азербайджане создадут деловые дома

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ " В различных городах и районах Азербайджана планируется создание деловых домов для представителей малого и среднего бизнеса".

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики Орхан Мамедов.

    По его словам, целью создания деловых домов является поддержка предпринимателей.

    "В качестве единой уполномоченной структуры агентство осуществит организацию, координацию и регулирование этих деловых домов", - отметил он.

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