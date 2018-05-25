В Азербайджане создадут деловые дома

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ " В различных городах и районах Азербайджана планируется создание деловых домов для представителей малого и среднего бизнеса".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики Орхан Мамедов.

По его словам, целью создания деловых домов является поддержка предпринимателей.

"В качестве единой уполномоченной структуры агентство осуществит организацию, координацию и регулирование этих деловых домов", - отметил он.