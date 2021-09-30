В Азербайджане состоится саммит по вопросам инвестиций и культуры

27-29 октября в Баку пройдет саммит по вопросам инвестиций и культуры. Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики.

27-29 октября в Баку пройдет саммит по вопросам инвестиций и культуры. Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики.

Как сообщается, в рамках саммита предусмотрена специальная программа продвижения стартапов.