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В Азербайджане состоится саммит по вопросам инвестиций и культуры

В Азербайджане состоится саммит по вопросам инвестиций и культуры 27-29 октября в Баку пройдет саммит по вопросам инвестиций и культуры. Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики.
Бизнес
30 сентября 2021 г. 13:11
В Азербайджане состоится саммит по вопросам инвестиций и культуры

27-29 октября в Баку пройдет саммит по вопросам инвестиций и культуры. Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики.

Как сообщается, в рамках саммита предусмотрена специальная программа продвижения стартапов.

Одной из главных целей саммита, в котором примут участие многие известные государственные деятели и представители частного сектора стран-членов Организации исламского сотрудничества, является предоставление молодежи возможности продемонстрировать свои наработки инвесторам. С этой целью в рамках саммита предусматривается проведение выставки, на которой будут представлены около 50 стартапов. Азербайджанские стартаперы могут подать заявку на участие до 5 октября, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке Azerbaijan Investment and Culture Summit to be held in October
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniyyət Sammiti keçiriləcək

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