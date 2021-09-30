В Азербайджане состоится саммит по вопросам инвестиций и культуры

27-29 октября в Баку пройдет саммит по вопросам инвестиций и культуры. Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики.
Как сообщается, в рамках саммита предусмотрена специальная программа продвижения стартапов.
Одной из главных целей саммита, в котором примут участие многие известные государственные деятели и представители частного сектора стран-членов Организации исламского сотрудничества, является предоставление молодежи возможности продемонстрировать свои наработки инвесторам. С этой целью в рамках саммита предусматривается проведение выставки, на которой будут представлены около 50 стартапов. Азербайджанские стартаперы могут подать заявку на участие до 5 октября, пройдя по