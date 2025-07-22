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В Азербайджане сократились запасы растительного масла и маргарина 

В Азербайджане сократились запасы растительного масла и маргарина  В Азербайджане сократились запасы растительного масла и маргарина 
Бизнес
22 июля 2025 г. 11:56
В Азербайджане сократились запасы растительного масла и маргарина 

В первом полугодии текущего года в Азербайджане произведено 20 187,1 тонны растительного масла.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период в Азербайджане также произведено 23 512,5 тонны маргарина, что на 8,8% меньше, чем годом ранее.

На 1 июля в стране накопилось 4 592,2 тонны растительного масла и 4 359,8 тонны маргарина, что соответственно на 7,2% и 42,7% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период в Азербайджане произведено продовольственных товаров на сумму 2 млрд 628,5 млн манатов, что на 12% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda duru bitki yağı və marqarin ehtiyatı azalıb

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