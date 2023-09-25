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В Азербайджане с 2024 года все госзакупки будут проводиться посредством цифровых платформ

В Азербайджане с 2024 года все госзакупки будут проводиться посредством цифровых платформ В Азербайджане после введения в действие нового закона "О государственных закупках" с 1 января 2024 года все государственные закупки будут проводиться исключительно посредством цифровых платформ.
Бизнес
25 сентября 2023 г. 11:11
В Азербайджане с 2024 года все госзакупки будут проводиться посредством цифровых платформ

В Азербайджане после введения в действие нового закона "О государственных закупках" с 1 января 2024 года все государственные закупки будут проводиться исключительно посредством цифровых платформ.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю потребительских рынков при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на мероприятии "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности" в Баку.

По его словам, закон был разработан в соответствии с международным опытом, с учетом интересов государственных организаций и требований рынка.

"С 1 января все государственные закупки в Азербайджане будут проводиться посредством цифровых платформ. В настоящее время процесс совершенствования электронной платформы госзакупок находится на финальном этапе. Вместе с компаниями-партнерами с помощью искусственного интеллекта мы пытаемся выявить и устранить недочеты", - сказал М.Аббасбейли.

Мероприятие "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности", посвященное теме "Применение технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике", проходит в Баку в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

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