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В Азербайджане снизят сумму за участие в госзакупках

В Азербайджане снизят сумму за участие в госзакупках В Азербайджане подготовлен и в начале этого месяца представлен в Кабинет министров новый законопроект "О государственных закупках".
Бизнес
31 января 2023 г. 13:20
В Азербайджане снизят сумму за участие в госзакупках

В Азербайджане подготовлен и в начале этого месяца представлен в Кабинет министров новый законопроект "О государственных закупках".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что новый закон обеспечит эффективность и прозрачность государственных закупок: "Процесс закупок будет осуществляться в электронном виде. Это внесет большой вклад в развитие бизнеса за счет участия предпринимателей в закупках и приведет к снижению суммы за участие в закупках".

M.Аббасбейли отметил, что в настоящее время завершена интеграция портала etender.gov.az с реестром электронных гарантий Центрального банка: "На следующем этапе предусмотрена интеграция с базой налоговых справок Государственной налоговой службы, а затем с реестром субъектов предпринимательства Госкомстата".

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