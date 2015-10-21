​В Азербайджане снизились цены на рынке жилья

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В третьем квартале текущего года цены на рынке жилья по сравнению с предыдущим кварталом снизились на 1,4%. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, за этот период на первичном рынке жилья наблюдается подорожание на 0,1%, на вторичном рынке жилья - снижение цен на 1,4%.

Согласно статистике, в сентябре цены производителей в сфере горнодобывающей промышленности выросли на 2,1%, производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром - 7,5%, перерабатывающей промышленности - 0,5%, цены производителей в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов не изменились. В целом, цены производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,7%.