В Азербайджане смягчены требования для получения документа о поощрении инвестиций

Коллегия Минэкономики внесла изменения в "Форму заявления на получение документа о поощрении инвестиций".

Коллегия Минэкономики внесла изменения в "Форму заявления на получение документа о поощрении инвестиций".

Как сообщает Report, министр Микаил Джаббаров подписал в связи с этим новое решение.

Согласно решению, для получения документа о поощрении инвестиций копия свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика не будет требоваться от предпринимателей.

Юридическому департаменту министерства поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.