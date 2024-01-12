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В Азербайджане смягчены требования для получения документа о поощрении инвестиций

В Азербайджане смягчены требования для получения документа о поощрении инвестиций Коллегия Минэкономики внесла изменения в "Форму заявления на получение документа о поощрении инвестиций".
Бизнес
12 января 2024 г. 11:49
В Азербайджане смягчены требования для получения документа о поощрении инвестиций

Коллегия Минэкономики внесла изменения в "Форму заявления на получение документа о поощрении инвестиций".

Как сообщает Report, министр Микаил Джаббаров подписал в связи с этим новое решение.

Согласно решению, для получения документа о поощрении инвестиций копия свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика не будет требоваться от предпринимателей.

Юридическому департаменту министерства поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda investisiya təşviqi sənədinin alınması üçün tələblər yumşaldılıb

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