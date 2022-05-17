В Азербайджане сертификаты происхождения будут временно выдаваться в ЦАЭРК

Начиная с завтрашнего дня и до 20 июня в Азербайджане сертификаты, подтверждающие страну происхождения товара, будут выдаваться Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Начиная с завтрашнего дня и до 20 июня в Азербайджане сертификаты, подтверждающие страну происхождения товара, будут выдаваться Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной службе по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

В связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формулы1» будет ограничено транспортное движение по дорогам вокруг “Дома правительства”, где находится госслужба. Поэтому сертификаты будут выдаваться по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гурбана Халилова, 47 (возле парка им. Гусейна Джавида).