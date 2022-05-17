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В Азербайджане сертификаты происхождения будут временно выдаваться в ЦАЭРК

В Азербайджане сертификаты происхождения будут временно выдаваться в ЦАЭРК Начиная с завтрашнего дня и до 20 июня в Азербайджане сертификаты, подтверждающие страну происхождения товара, будут выдаваться Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Бизнес
17 мая 2022 г. 13:08
В Азербайджане сертификаты происхождения будут временно выдаваться в ЦАЭРК

Начиная с завтрашнего дня и до 20 июня в Азербайджане сертификаты, подтверждающие страну происхождения товара, будут выдаваться Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной службе по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

В связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формулы1» будет ограничено транспортное движение по дорогам вокруг “Дома правительства”, где находится госслужба. Поэтому сертификаты будут выдаваться по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гурбана Халилова, 47 (возле парка им. Гусейна Джавида).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mənşə sertifikatları müvəqqəti olaraq İİTKM-də veriləcək

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