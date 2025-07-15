О нас

В Азербайджане с визитом находится группа турецких бизнесменов

В Азербайджане с визитом находится группа турецких бизнесменов В Азербайджане с визитом находится группа турецких бизнесменов
Бизнес
15 июля 2025 г. 16:58
В Азербайджане с визитом находится группа турецких бизнесменов

В Государственной налоговой службе (ГНС) Азербайджана состоялась встреча с группой турецких предпринимателей, прибывших в страну при содействии Турецкого торгового центра.

Как сообщили Report в ГНС, в состав делегации входят представители текстильной, строительной, ИКТ, мебельной, пищевой и аграрной отраслей.

На встрече обсуждались вопросы налогового и таможенного администрирования, а также меры поддержки инвестиций в Азербайджане. Руководитель главного управления налоговой политики Ниджат Иманов проинформировал гостей о налоговых льготах для предпринимателей, в частности на освобожденных территориях.

Руководитель Турецкого торгового центра Йылмаз Окуклу представил презентацию о перспективах сотрудничества между предпринимателями двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bir qrup türk iş adamı Azərbaycanda işgüzar səfərdədir

Другие новости из категории

В Минэнерго назвали дату третьего заседания межправкомиссии Азербайджан-Вьетнам
В Минэнерго назвали дату третьего заседания межправкомиссии Азербайджан-Вьетнам
15 июля 2025 г. 15:34
В Азербайджане утверждено положение о реестре предпринимателей, импортирующих и производящих табачные изделия
В Азербайджане утверждено положение о реестре предпринимателей, импортирующих и производящих табачные изделия
15 июля 2025 г. 15:24
Реконструирована Бакинская обувная фабрика
Реконструирована "Бакинская обувная фабрика"
15 июля 2025 г. 12:40
Азербайджан и Китай обсудили перспективы развития экономического сотрудничества
Азербайджан и Китай обсудили перспективы развития экономического сотрудничества
14 июля 2025 г. 18:12
Обнародована дата первого заседания Азербайджано-вьетнамского делового совета
Обнародована дата первого заседания Азербайджано-вьетнамского делового совета
14 июля 2025 г. 17:24
В Азербайджане будут усовершенствованы механизмы контроля за охраняемыми зонами
В Азербайджане будут усовершенствованы механизмы контроля за охраняемыми зонами
14 июля 2025 г. 17:16
Названо число организаций, присоединившихся к Бакинской коалиционной декларации по зеленому переходу МСП
ФотоНазвано число организаций, присоединившихся к Бакинской коалиционной декларации по зеленому переходу МСП
14 июля 2025 г. 15:02
Азербайджан нарастил поставки киви из Италии
Азербайджан нарастил поставки киви из Италии
14 июля 2025 г. 13:35
Минэкономики меняет правило налоговых проверок для грузоперевозчиков
Минэкономики меняет правило налоговых проверок для грузоперевозчиков
14 июля 2025 г. 12:13
ММ утвердил изменения об определении ответственных за уплату таможенной задолженности
ММ утвердил изменения об определении ответственных за уплату таможенной задолженности
14 июля 2025 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi