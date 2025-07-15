В Азербайджане с визитом находится группа турецких бизнесменов

В Государственной налоговой службе (ГНС) Азербайджана состоялась встреча с группой турецких предпринимателей, прибывших в страну при содействии Турецкого торгового центра.
Как сообщили Report в ГНС, в состав делегации входят представители текстильной, строительной, ИКТ, мебельной, пищевой и аграрной отраслей.
На встрече обсуждались вопросы налогового и таможенного администрирования, а также меры поддержки инвестиций в Азербайджане. Руководитель главного управления налоговой политики Ниджат Иманов проинформировал гостей о налоговых льготах для предпринимателей, в частности на освобожденных территориях.
Руководитель Турецкого торгового центра Йылмаз Окуклу представил презентацию о перспективах сотрудничества между предпринимателями двух стран.