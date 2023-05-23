В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость увеличилась на 67%

С января по апрель текущего года Государственная служба по имущественным вопросам при Минэкономики зарегистрировала права собственности на 179 416 объектов недвижимости, что на 66,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по апрель текущего года Государственная служба по имущественным вопросам при Минэкономики зарегистрировала права собственности на 179 416 объектов недвижимости, что на 66,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно данным, за четыре месяца на первичную регистрацию пришлось 27 980 (15,6%), на вторичную - 151 436 (84,4%) объектов недвижимости. В указанном периоде первичная регистрация увеличилась в годовом сравнении на 6,2%, а вторичная - на 86,5%.