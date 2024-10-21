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В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась на 28%

В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась на 28% В январе-сентябре текущего года в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 269 702 объекта недвижимого имущества, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
21 октября 2024 г. 11:31
В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась на 28%

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 269 702 объекта недвижимого имущества, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики.

За отчетный период 44 462 (16,5%) права собственности пришлось на первичную, а 225 240 (83,5%) - вторичную регистрацию.

45 422 из зарегистрированного имущества составили частные дома и дачи, 62 167 - квартиры, 152 594 - земельные участки, 2 534 - нежилые здания, 6 350 - нежилые помещения, 597 - имущественные комплексы и 38 - многоэтажные жилые здания.

Из зарегистрированных объектов недвижимости 71 843 приходится на Баку, остальные - на регионы.

За отчетный период проведена техническая инвентаризация и составлен технический паспорт 203 056 объектов недвижимости, что на 32,35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество зарегистрированных ипотечных договоров сократилось на 7,6% и составило 56 730.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 28 %-ə yaxın azalıb

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