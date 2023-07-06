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В Азербайджане разыграны права на эксплуатацию 10 месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане разыграны права на эксплуатацию 10 месторождений полезных ископаемых Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики совместно с Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов провел очередной ау
Бизнес
6 июля 2023 г. 18:20
В Азербайджане разыграны права на эксплуатацию 10 месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики совместно с Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов провел очередной аукцион по передаче прав на эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную службу.

Согласно информации, на аукционе было представлено 10 месторождений полезных ископаемых - “Гызылбурун” (2 га) и “Шихзарли” (3,6 га) на Абшероне, “Агстафачай” (5,7 га) в Агстафе, “Гызылджа” (12 га) в Гёйгёле, “Билистан-II” (5 га), “Тезекенд” (5 га), “Гёйчай-I” (5 га) - в Исмаиллы, “Дявячи” (1,8 га) в Шабране, “Гонагкенд” (73 га), “Гохмазоба” (8 га) - в Губе.

С победителями аукциона можно ознакомиться по этой ссылке: https://clck.ru/34uYij

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