В Азербайджане разработан технический регламент по безопасности взрывчатых веществ

9:32 В Азербайджане разработан технический регламент "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе".

В Азербайджане разработан технический регламент "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Отмечается, что после завершения общественного обсуждения проект технического регламента планируется представить в Кабинет министров для утверждения.

Этот технический регламент устанавливает необходимые требования к взрывчатым веществам и изделиям на их основе, а также к процессам их производства, использования, хранения, транспортировки (перевозки) и применения. Он подготовлен с целью защиты жизни и (или) здоровья людей, имущества, окружающей среды, предотвращения действий, вводящих потребителей в заблуждение.