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В Азербайджане разработан технический регламент о безопасности продукции

В Азербайджане разработан технический регламент о безопасности продукции 09:30 В Азербайджане разработан технический регламент "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Бизнес
3 июня 2025 г. 09:51
В Азербайджане разработан технический регламент о безопасности продукции

В Азербайджане разработан технический регламент "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при президенте.

По данным Госагентства, после завершения общественного обсуждения планируется представить проект технического регламента в Кабинет министров для утверждения.

Данный технический регламент также определяет обязательные к применению и реализации требования к продукции, предназначенной для гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выпускаемой в обращение на территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məhsulların təhlükəsizliyinə dair texniki reqlament hazırlanıb

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