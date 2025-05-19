В Азербайджане разработан регламент по безопасности мебельной продукции

В Азербайджане разработан регламент по безопасности мебельной продукции

В Азербайджане на общественное обсуждение представлен проект "Технического регламента о безопасности мебельной продукции".

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Сообщается, что после завершения общественного обсуждения планируется представить проект технического регламента на утверждение в Кабинет Министров.

Указанный технический регламент разработан с целью обеспечения защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества и государственных интересов, а также предотвращения случаев введения потребителей в заблуждение. При разработке проекта были учтены технические регламенты, применяемые к мебельной продукции в международной практике.

Согласно документу, если в будущем будут приняты другие технические регламенты по безопасности различных видов мебельной продукции, эта продукция должна соответствовать требованиям всех существующих регламентов.