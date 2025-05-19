О нас

В Азербайджане разработан регламент по безопасности мебельной продукции

В Азербайджане разработан регламент по безопасности мебельной продукции В Азербайджане разработан регламент по безопасности мебельной продукции
Бизнес
19 мая 2025 г. 18:23
В Азербайджане разработан регламент по безопасности мебельной продукции

В Азербайджане на общественное обсуждение представлен проект "Технического регламента о безопасности мебельной продукции".

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Сообщается, что после завершения общественного обсуждения планируется представить проект технического регламента на утверждение в Кабинет Министров.

Указанный технический регламент разработан с целью обеспечения защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества и государственных интересов, а также предотвращения случаев введения потребителей в заблуждение. При разработке проекта были учтены технические регламенты, применяемые к мебельной продукции в международной практике.

Согласно документу, если в будущем будут приняты другие технические регламенты по безопасности различных видов мебельной продукции, эта продукция должна соответствовать требованиям всех существующих регламентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mebel məhsullarının təhlükəsizliyinə dair reqlament hazırlanıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi