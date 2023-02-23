В Азербайджане разработан новый Кодекс конкуренции

Проект Кодекса конкуренции был разработан в целях совершенствования антимонопольного законодательства в Азербайджане на основе существующих законодательных актов в этой области, с использованием международного опыта, в том числе европейского, и стран СНГ.

Проект Кодекса конкуренции был разработан в целях совершенствования антимонопольного законодательства в Азербайджане на основе существующих законодательных актов в этой области, с использованием международного опыта, в том числе европейского, и стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на научной конференции "Роль Гейдара Алиева в формировании конкурентоспособной экономики".

Он отметил, что принятие Кодекса конкуренции обеспечит развитие экономики и благосостояние потребителей, качество продукции и услуг.

M.Аббасбейли рассказал, что, поскольку обеспечение среды свободной конкуренции является одним из приоритетных направлений экономической политики государства, следующим шагом станет проект "Национальной программы действий по развитию конкуренции и предотвращению монополистической деятельности на 2023-2026 годы".