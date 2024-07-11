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В Азербайджане разработан Национальный план действий по развитию конкуренции

В Азербайджане разработан Национальный план действий по развитию конкуренции Наряду с Кодексом о конкуренции в Азербайджане разработан Национальный план действий по развитию конкуренции и предотвращению монополистической деятельности на 2024-2026 годы.
Бизнес
11 июля 2024 г. 11:32
В Азербайджане разработан Национальный план действий по развитию конкуренции

Наряду с Кодексом о конкуренции в Азербайджане разработан Национальный план действий по развитию конкуренции и предотвращению монополистической деятельности на 2024-2026 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли на I Национальном форуме по конкуренции в Баку.

По его словам, документ находится на стадии согласования в правительстве.

"Национальный план действий станет важным инструментом для усвоения законодательства о конкуренции. В нем предусмотрено множество механизмов. В этом плане не только на конкурентный орган, но и на все государственные структуры будут возложены обязательства по продвижению конкуренции и предотвращению монополии с конкретными сроками".

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