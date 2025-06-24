В Азербайджане разрабатываются новые госстандарты по информационной безопасности

В Азербайджане разрабатываются новые госстандарты по информационной безопасности

В Азербайджане ведутся работы по разработке новых государственных стандартов в сфере безопасности информационных технологий и интернет-инфраструктуры в соответствии с международным опытом.

Об этом сказала Report заместитель генерального директора, временно исполняющая обязанности генерального директора Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) Кямаля Мамедзаде.

По ее словам, ранее применяемые стандарты информационной безопасности уже неактуальны и не отвечают современным технологическим вызовам: "Стандарты, которые использовались ранее, недостаточны для обеспечения информационной безопасности в нынешних условиях. В настоящее время мы разрабатываем более широкие, комплексные стандарты, соответствующие современным требованиям в этой области. Эти стандарты не ограничиваются только ИТ-инфраструктурой, но также охватывают сферы услуг, интернет-соединения, информационные потоки и провайдеров."

Мамедова добавила, что на основе международных стандартов ISO и IEC разрабатываются документы, адаптированные к местным условиям, которые также проходят экспертизу с точки зрения правового соответствия: "Разрабатываемые нами стандарты основаны на международном опыте. Мы адаптируем их к национальному законодательству и учитываем интересы сторон".