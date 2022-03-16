В Азербайджане разрабатывается законопроект в связи с венчурным финансированием

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) разрабатывает законопроект в связи с венчурным финансированием в Азербайджане.

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) разрабатывает законопроект в связи с венчурным финансированием в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Орхан Мамедов.

"В подготовке документа участвуем мы, а также Министерство экономики, Министерство цифрового развития и транспорта. Ожидается, что законопроект будет принят в этом году. Новый закон будет иметь большое значение для создания венчурных и стартап-фондов", - добавил он.