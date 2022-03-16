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В Азербайджане разрабатывается законопроект в связи с венчурным финансированием

В Азербайджане разрабатывается законопроект в связи с венчурным финансированием Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) разрабатывает законопроект в связи с венчурным финансированием в Азербайджане.
Бизнес
16 марта 2022 г. 16:18
В Азербайджане разрабатывается законопроект в связи с венчурным финансированием

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) разрабатывает законопроект в связи с венчурным финансированием в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Орхан Мамедов.

"В подготовке документа участвуем мы, а также Министерство экономики, Министерство цифрового развития и транспорта. Ожидается, что законопроект будет принят в этом году. Новый закон будет иметь большое значение для создания венчурных и стартап-фондов", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan preparing bill on venture financing
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vençur maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır

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