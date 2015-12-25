В Азербайджане разрабатывается план мероприятий, направленный на предотвращение искусственного завышения цен

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности Азербайджана и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре разработали совместный план мероприятий в целях предотвращения случаев искусственного завышения цен, целенаправленного создания дефицита товаров и других попыток злоупотребления в связи с изменениями курса маната в Азербайджане.

Как сообщает Report, со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и промышленности, в отношении хозяйствующих субъектов, искусственно завышающих цены и создающих дефицит товаров, а также допустивших нарушения закона лиц будут предприняты самые серьезные меры.

Отметим, что 21 декабря Центробанк Азербайджана принял решение о переходе к режиму плавающего курса.