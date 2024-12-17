Президент ASK: В Азербайджане растет число предпринимателей, использующих "зеленый коридор"

В Азербайджане растет число предпринимателей, использующих систему пропуска "зеленый коридор".

В Азербайджане растет число предпринимателей, использующих систему пропуска "зеленый коридор".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев на Таможенном бизнес-форуме в Баку.

Он сказал, что основными принципами экономического развития являются развитие диалога между государственным и частным секторами, а также улучшение бизнес-климата в стране.

"ASK, являясь одной из сторон Генерального коллективного соглашения с правительством, активно сотрудничает с государственными органами для решения вопросов, поднимаемых бизнесменами, а также в стратегических целях развития экономики и ориентирования на экспорт. В этом контексте важно отметить деятельность совета сотрудничества с Государственным таможенным комитетом. Мы рады, что сегодня увеличивается число предпринимателей, использующих "зеленый коридор", - подчеркнул Мусаев.

Он также затронул тему развития таможенной системы страны в последние годы, включая внедрение систем электронного декларирования и упрощение торговли в соответствии с международными стандартами.