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Президент ASK: В Азербайджане растет число предпринимателей, использующих "зеленый коридор"

Президент ASK: В Азербайджане растет число предпринимателей, использующих "зеленый коридор" В Азербайджане растет число предпринимателей, использующих систему пропуска "зеленый коридор".
Бизнес
17 декабря 2024 г. 12:34
Президент ASK: В Азербайджане растет число предпринимателей, использующих зеленый коридор

В Азербайджане растет число предпринимателей, использующих систему пропуска "зеленый коридор".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев на Таможенном бизнес-форуме в Баку.

Он сказал, что основными принципами экономического развития являются развитие диалога между государственным и частным секторами, а также улучшение бизнес-климата в стране.

"ASK, являясь одной из сторон Генерального коллективного соглашения с правительством, активно сотрудничает с государственными органами для решения вопросов, поднимаемых бизнесменами, а также в стратегических целях развития экономики и ориентирования на экспорт. В этом контексте важно отметить деятельность совета сотрудничества с Государственным таможенным комитетом. Мы рады, что сегодня увеличивается число предпринимателей, использующих "зеленый коридор", - подчеркнул Мусаев.

Он также затронул тему развития таможенной системы страны в последние годы, включая внедрение систем электронного декларирования и упрощение торговли в соответствии с международными стандартами.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani entrepreneurs using green corridor surges
Версия на азербайджанском языке ASK: “Yaşıl Dəhliz”dən istifadə edən azərbaycanlı sahibkarların sayı artmaqdadır

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