В Азербайджане рассмотрены 4500 обращений о нарушении прав потербителей

В январе-ноябре текущего года в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики поступило около 4 500 обращений о нарушениях прав потребителей.

В январе-ноябре текущего года в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики поступило около 4 500 обращений о нарушениях прав потребителей.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Государственной службы Сахиб Мамедов, сообщает Report.

По его словам, на основании этих обращений удовлетворены требования в размере 330 тысяч манатов.

"Жалобы потребителей были в основном связаны с качеством бытовых товаров, в том числе электроники, невыполнением договорных условий", - отметил он.