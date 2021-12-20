В Азербайджане рассмотрены 4500 обращений о нарушении прав потербителей

В январе-ноябре текущего года в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики поступило около 4 500 обращений о нарушениях прав потребителей.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Государственной службы Сахиб Мамедов, сообщает Report.
По его словам, на основании этих обращений удовлетворены требования в размере 330 тысяч манатов.
"Жалобы потребителей были в основном связаны с качеством бытовых товаров, в том числе электроники, невыполнением договорных условий", - отметил он.