В Азербайджане расследуют случаи недобросовестной конкуренции на рынке энергетиков

Расследование проводится на основании заявления Агентства по продовольственной безопасности, результатов лабораторных исследований

Госслужба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана приступила к расследованию на рынке энергетических напитков.

Как сообщает Report со ссылкой на госслужбу, целью является предотвращение случаев недобросовестной конкуренции.

Расследование проводится на основании заявления Агентства по продовольственной безопасности, результатов лабораторных исследований.

Отметим, что согласно "Временным санитарным нормам и правилам по энергетическим напиткам", если в составе безалкогольных напитков содержатся кофеин, таурин, глюкоронолактон, аминокислоты, витамины группы В и другие стимуляторы ЦНС, они считаются энергетическими напитками, если содержат по крайней мере два таких растительных ингредиента или же только кофеин и их количество превышает 15 мг/100 мл.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком продолжает мероприятия, направленные на предотвращение действий, которые могут негативно повлиять на интересы потребителей.