В Азербайджане расширят перечень импортируемых товаров, к которым применяются льготы

Государственный таможенный комитет (ГТК) на встречах с другими государственными органами достиг соглашения об освобождении от уплаты таможенной пошлины или снижении пошлины на сырье и материалы, необходимые для производства. Ожидается, что соответствующее

Государственный таможенный комитет (ГТК) на встречах с другими государственными органами достиг соглашения об освобождении от уплаты таможенной пошлины или снижении пошлины на сырье и материалы, необходимые для производства. Ожидается, что соответствующее решение вступит в силу в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом "Торгово-экспортном форуме" (ТЭФ-2022) в Баку заявил начальник Управления таможенных платежей Тариэль Алвердиев.

"В январе-октябре этого года 20% ввозимых в страну товаров не облагались налогом на добавленную стоимость, а 57% - таможенной пошлиной. Учитывая, что эти льготы служат развитию предпринимательства, местного производства, ГТК принял решение о дальнейшем расширении перечня льгот”, - отметил он.

"Сегодня в Азербайджане применяется не семиступенчатая, как раньше, а трехступенчатая тарификация - 0%, 5% и 15%. То есть ввоз сырья облагаетмя пошлиной 0 %, полуфабрикатов - 5%, а готовой продукции-15%”, - добавил Алвердиев.